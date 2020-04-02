إضراب مفتوح لمخابز الخرطوم بنسبة 80% السبت المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن صابر السر رئيس لجنة المخابز التسييرية المستقيلة عن اتفاق (80) بالمئة من مخابز ولاية الخرطوم على جمع توقيعات للدخول في إضراب عن العمل اعتبارا من السبت المقبل وحتى إشعار آخر.

وقال صابر لـ(السوداني الدولية) :”لن يستلم اي مخبز حصة الدقيق الى حين تحقيق المطالب المتمثلة في مضاعفة الوزن من 45 إلى 90 جراما مع زيادة السعر ل 2 جنيه للرغيفة وزيادة حصة الدقيق للمخابز”.

واشار صابر الى ان الإضراب سيسبقه مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق وللوضع الصحي وأنه سيكون التواصل عبر الهواتف مع الصحفيين لتلقي اسئلتهم وسيتم الرد على الاسئلة عبر المؤتمر الصحفي الذي سيكون منقولا على الهواء .

مطالبا في الوقت ذاته المواطنين بالإحتياط بمواد غذائية بديلة للخبز كاشفا عن وجود خطة إذا نفذت المطالب بحيث لن تكون هناك صفوف لمحاربة الإزدحام الناقل لوباء كوفيد 19 وقال حتى إذا حدثت ندرة نستطيع بدورنا توجيه المخابز بالتوزيع عبر بطاقات وان يكون الإستلام بمواعيد مبكرة لكل مجموعة. مؤكدا وجود حلول كثيرة إذا نفذت المطالب التي ننادي بها وأعرب عن أمله في أن تستمع الجهات الرسمية للنداء الذي تردد كثيرا وقال :”همنا الاول والاخير المواطن، حتى الخباز وصاحب المخبز لديه حقوق مهضومة لدى وزارة التجارة والصناعة التي مازالت تدير هذا الملف بتخبط وعشوائية دون مسئولية وهو ملف حساس جدا ويعد الأكثر فشلا لدى وزارة التجارة والصناعة ولدى كل الحكومة الإنتقالية”.