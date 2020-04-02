جواد ظريف: إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أطلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، العديد من التصريحات على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرد وزير الخارجية الإيراني، قائلا: إن “إيران ليس لها وكلاء كما يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بل أصدقاء، مضيفا أن إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك”.

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