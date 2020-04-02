شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت جولة لـ(السوداني الدولية) عن زيادة قيمة تعرفة السفر إلى مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان إلى 5 آلاف جنيه أجرة السيارات عربة (الملاكي).
وكانت قيمة تعرفة المركبات السياحية من الخرطوم إلى الأبيض لا تتعدى 600 جنيه، قبل قرار إيقافها من السفر
واشتكى جابر محمد صاحب سيارة ملاكي من ما يدفعونه من رسوم عبور قال إنها تصل إلى (700) جنيه في المحطة الواحدة بجانب انتظارهم الطويل في صفوف الوقود قبل السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع تكلفة السفر من الخرطوم إلى الابيض بنسبة 800% 100 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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