ممثلة كويتية شهيرة تطالب بطرد الوفداين من البلاد أو إلقائهم في الصحراء!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها بلادها إلى ترحيل العمال الأجانب أو نقلهم إلى الصحراء لمواجهة عجز محتمل في القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الممثلة في تصريحات تلفزيونية، إن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض.

وتابعت الفنانة “لقد مللنا. لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا. بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟”، مضيفة “يجب نقل الوافدين للخارج أو حتى تركهم في الصحراء”. المادة السابقة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس المقالة القادمة الخارجية الأمريكية توجه دعوة عاجلة لرعاياها في الخارج بشأن كورونا

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