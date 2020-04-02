الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تعاني الدول والاقتصاد العالمي من تداعيات “وخيمة” طويلة المدى بسبب تفشي فيروس كورونا ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي “ما زلنا بعيدين للغاية عن النقطة التي نحتاج للوصول إليها لنحارب كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بشكل فعال وأن نكون قادرين على معالجة الآثار السلبية”، وفقا لـ”رويترز”.

وأضاف أنه مهتم بشكل خاص بأفريقيا وحث الدول المتقدمة على بذل المزيد من الجهد للدول الأقل استعدادا.

وتابع “لنتذكر أننا بنفس قوة أضعف نظام صحي في عالمنا المتشابك”. المادة السابقة محمد الحوثي يدعو التحالف إلى تحكيم 12 دولة لإيقاف الحرب في اليمن المقالة القادمة إيران تحذر أمريكا من تكبد هزيمة كبرى أمام الشعب العراقي… في هذه الحالة

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