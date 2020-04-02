محمد الحوثي يدعو التحالف إلى تحكيم 12 دولة لإيقاف الحرب في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم القيادي البارز في جماعة “أنصار الله”، محمد على الحوثي، يوم الأربعاء، مقترحا بتحكيم 12 دولة بينها جمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى الأمم المتحدة، للبحث عن حل سياسي مع دول التحالف العربي يوقف الحرب في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله” بصنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على “تويتر”: تعالوا لنحكم بيننا وبينكم كدول معتدية على بلدنا، رباعية عربية، رباعية إسلامية، رباعية آسيوية، بالإضافة للأمم المتحدة”.

وأضاف: “اقترح أن تكون الدول الآتية الجزائر، تونس، مصر، العراق، باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، سيراليون، روسيا، الصين، كوريا، اليابان”.

وختم الحوثي قائلا: “لن يكونون (الدول) بمعزل عن الحل”.