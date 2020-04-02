شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازية الثلاثاء إلى (140) جنيهاً للبيع و(138) جنيهاً للشراء، مقارنة بأسعاره الإثنين لـ(134 ـ 135) جنيهاً للبيع والشراء .
وقال متعاملون بالسوق الموازية لـ(السوداني) أمس هناك قلة في المعروض من الدولار مقارنة بالطلب العالي عليه من قبل الموردين لتوفير السلع الرمضانية، ومن بعض الأفراد الذين يشترون بكميات غير طبيعية، مشيرين إلى ارتفاع مماثل في العملات الأخرى موضحين لتزود السوق بالعملات من المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد عبر انتداب موظفيها للتفاوض على البيع والشراء مع التجار، بجانب تحويلات المغتربين والتي بدأت في التراجع هذه الفترة ومن أفراد عاديين .
وتوقع التجار المزيد من الارتفاع في الدولار حال استمرار النُدرة .
كانت هذه تفاصيل خبر قِلة المعروض تقفز بالدولار لـ(140) جنيهاً بالسوق الموازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.