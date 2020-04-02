نجوم “أغاني وأغاني” ينخرطون في تسجيل حلقات البرنامج

انخرط نجوم برنامج “أغاني وأغاني” في تسجيل حلقات البرنامج في نسخته الجديدة والتي ستبث على الشاشة الزرقاء خلال شهر رمضان المبارك. Advertisements وكشف مصدر مطلع ان التسجيل يتم تحت إجراءات احترازية مشددة، إذ تحرص إدارة القناة بحسب صحيفة السوداني، على فحص وتعقيم يومي للمشاركين قبل دخولهم الاستديو ضماناً لسلامة الجميع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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