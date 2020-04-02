مخابز الخرطوم تهاجم سياسات وزارة التجارة وتعلن الإضراب الشامل

شن تجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم، هجوماً على سياسات وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بالخبز. فيما أعلن مصدر مطلع بالتجمع، عن دخول مخابز الولاية في إضراب شامل عن العمل ابتداءً من غدٍ “الجمعة.

وبرّر المصدر الإضراب بارتفاع تكلفة إنتاج الخبز وإصرار الوزارة على التسعيرة والوزن الحاليين. وكشف بحسب صحيفة الجريدة امس ، عن تقديم مقترح لوزير التجارة بشأن مضاعفة وزن وسعر الخبز، وقال إن الوزير لا يريد التعامل مع أصحاب المخابز بالرغم من قضيتهم العادلة.

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وأبدى المصدر استغرابه من أن تكون التكلفة والسعر ثابتان على الرغم من تصاعد أسعار مدخلات الإنتاج. وأوضح أنه عندما تم تسعير الخبز بواحد جنيه كانت كرتونة الخميرة بـ(1800) جنيه، بينما تبلغ الآن (3200) جنيه، بينما ارتفع سعر عبوة الزيت من (2000) جنيه إلى (3200) جنيه، والملح من (140) للجوال جنيه إلى (600) جنيه.

وكشف المصدر عن انخفاض حصة ولاية الخرطوم من الدقيق بنحو (20) ألف جوال يومياً بعد توقف مطاحن (ويتا) منذ اربعة ايام، وتراجع توزيع مطاحن (سين) إلى (54%).

ونبه المصدر وكلاء الدقيق بعدم تسليم أي دقيق للمخابز ابتداءً من يوم السبت المقبل. وتوقع المصدر أن تعمل مطاحن (سيقا) على افشال الإضراب بتشغيل المخابز التي تتبع لها. وناشد المجلس السيادي الإنتقالي بسرعة التدخل لحل مشكلة تسعيرة الخبز، وقال إن المخابز تتكبد خسائر فادحة جراء سياسات وزارة التجارة المضطربة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)