معا ضد الفساد تستأنف قرار الافراج عن الوزير المتهم بالفساد فى (400) قطعة أرض

اعلن رئيس منظمة معا ضد الفساد المحامى عوض الكريم كرنديس انه بصدد تقديم استئناف للنائب العام ضد قرار الافراج بالضمانة عن وزير التخطيط العمراني السابق في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المتهم “عبد الباقى عطا الفضيل :” المتهم بحيازة 400 قطعة ارض وعقارات ومزارع ابان توليه منصب وزير التخطيط العمراني لاعادته الى الحراسة مجددا بعد ان افرج عنه رئيس نيابة الثراء الحرام برهن عقاري بقيمة 42 مليون جنيه، وهو يخص ابناءه.

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واضاف كرنديس فى تصريح صحفي أمس بحسب صحيفة الجريدة، ان مباحث الثراء الحرام افرجت عن وزير التخطيط العمراني عبد الباقي عطا الفضيل بعد القبض عليه مجددا ولم تمض ساعات عن القبض عليه بعد ان اودع ابناءه رهن عقاري عبارة عن مجمع محلات تجارية مسجلة باسم ابناءه في حي الشهداء امدرمان في البلاغ الذي تقدمت به الشاكية طليقة المتهم منى علي عبد الكريم عبر رئيس منظمة معا ضد الفساد المحامى عوض الكريم كرنديس.

وانتقد كرنديس الافراج عن المتهم عبد الباقي وقيمة الكفالة المالية التى حددت له بـ” 42″ مليون وكانت في السابق 230 مليون حسب قرار وكيل النيابة المتحري ، والتي اودع بقيمتها بالرهن العقاري لعدد 14 محلا تجارياً بمربع 18 مربع 5/2 امدرمان القديمة حي الشهداء مسجلة باسم ابناءه ” محمد واحمد عبد الباقي عبد الفضيل وهما من مواليد 1984- 1987م وتساءل كرنديس – من اين لابناء المتهم هذه المحلات فى سوق الشهداء وبهذا العقار الذي قدر بمبلغ 42 مليون ؟ واضاف: “هم شغالين شنو؟ ”.

واكد كرنديس انه بصدد فتح بلاغ ثراء حرام ضد الابنين في ملكيتهم لهذا العقار، وكيفية حيازتهم لها.

ومن جهتها قالت الشاكية منى على عبد الكريم وهي طليقة المتهم ان المحلات التي افرج عنه بايداعها كرهن عقاري اصلا مضمنة في البلاغ الذي قدمته ضده وانها ضمن الثراء الحرام الذي ثراها والدهما المتهم كما قدمت ممتلكات اخرى ذكر لها انها مسجلة باسماء ابناءه وعددهم ثمانية من البنات والاولاد منها نسبة للاولاد بمصنع الميمون للخرسانة الجاهزة ومنزل اخر بالمهندسين يمتلكه ابنه محمد به “4” شقق استثمارية ” كما يمتلك احمد شقة باسمه فى مدينة الرياض بالخرطوم وتسجيل شقق للجميع في منزل بحي المهندسين بالقطعة رقم ” 119″ مربع 30\4 المهندسين ومسجل باسم زوجته الأولى وعمارة بامبدة باسم البنات الستة عليها 30 شقة استثمارية قطعة رقم 947 مربع 14 / س أم درمان كلها مضمنه بالبلاغ وعقارات اخرى غير معلومة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)