مصفاة الجيلي ترفض منح أسطوانات غاز

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة رفضت إدارة مصفاة الجيلي منح مواطنين أسطوانات غاز رغم أنهم حاصلون على تصديق من محلية المتمة وتصريح المرور. Advertisements وقال المواطن مصطفى حسن عريبي بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن موفديهم تكبدوا المشاق في سبيل الحصول على الغاز، وقاموا بتأجير عربة دفار بمبلغ (15) ألف جنيه، وحصلوا على تصديق من محلية المتمة ورغم ذلك رفضت المصفاة منحهم الغاز. الجدير بالذكر أن أسعار أسطوانات الغاز ارتفعت مؤخراً بصورة كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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