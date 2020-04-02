مواطنون يهددون بحرق مستشفى بسبب “كورونا”

التاريخ: 02-أبريل-2020
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هدد مواطنو دار السلام مربع 12 بحرق مستشفى المنطقة وتدميرها حال إدخال حالات مشتبه فيها بفيروس “كورونا”، واعتصموا داخل مباني المستشفى لمنع دخول العائدين من جمهورية مصر العربية إلى الحجر الصحي بالمستشفى، بعد أن نما إلى علمهم بأن المدير الطبي وافق على إدخال حالات مشتبه فيها بالإصابة بـ”كورونا”.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، ناشد المواطنون وزير الصحة بضرورة التدخل لحل الإشكال القائم ما بين إدارة المستشفى والمواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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