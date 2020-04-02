نقابة الأطباء: اختصاصيين ومستشارين يحرضون “السيادي” على الاطاحة بوزير الصحة

اتهمت نقابة أطباء السودان الشرعية بعض الأطباء من الاخصائيين والاستشاريين وأجسام طبية أخرى بتحريض المجلس السيادي على اقالة وزير الصحة الاتحادي أكرم التوم.

وقالت النقابة في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ان المجموعة دفعت بمذكرة لرئيس المجلس السيادي، في ظاهرها مناقشة وباء الكورونا ومعالجات وزارة الصحة للوباء وفي باطنها تحميل د.أكرم علي التوم مسئولية هشاشة الوضع الصحي الموروث من النظام البائد والمطالبة بإقالته.مبينة بان الخطوة لم تكن الأولى التي يسعى فيها هؤلاء لتحريض السلطة للإطاحة بوزير الصحة الاتحادي فقد قاموا قبلها بزيارة رئيس مجلس الوزراء مرتين وربما أكثر بنفس الأهداف والأجندة التي منها ما هو سياسي أو طلب لمنصب أو انقياد دون وعي لأهداف المرحلة.

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وأكدت النقابة انها حسب معرفتها العميقة بواقع الصحة في السودان تقدر المجهود المبذول الذي يقوم به وزير الصحة منذ توليه لأمر الوزارة في ملف إزالة التمكين من وزارة الصحة واصلاح الخدمة المدنية، موضحة انه قام وبمشاركة كل الأجسام الطبية المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين والمكتب الموحد للأطباء بتغيير الإدارات العليا بالاتحادية ومدراء الصحة الولائيين ومدراء المستشفيات بالمركز والاقاليم، كما تم وضع السياسات الصحية الاسعافية والطويلة المدى بمشاركة الأجسام الطبية وتكوين مجلس استشاري للصحة ومواجهة الوبائيات بنجاح، بدايةً بالكوليرا في النيل الأزرق والحميات النزفية بشرق السودان الى جهوده في الضغط من اجل زيادة ميزانية الصحة.

وقالت ان مع ظهور تحدي وباء الكورونا اتسم أداء الوزارة بالمهنية والشفافية منذ البداية وتم تكوين لجنة عليا داخل الوزارة انبثقت منها عدد من اللجان الفنية المتخصصة، كما تم تكوين اللجنة العليا لمواجهة الكورونا بمشاركة السلطات ومستويات الحكم المختلفة واضافت من هذه المعطيات فإننا في نقابة أطباء السودان الشرعية ندعم وزارة الصحة ممثلة في وزير الصحة د.أكرم علي التوم وادارات الوزارة الأخرى وأن نعمل جميعاً على تقويم القصور ونقد الأخطاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)