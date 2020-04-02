تجمع سائقى اللواري والبصات السفرية يتهم لجنة التفكيك بتعطيل عمله

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة اتهم رئيس تجمع سائقي اللواري والبصات السفرية السر حسن اللجنة المركزية التابعة للجنة تفكيك الانقاذ بتعطيل تشكيل اللجنة التسيرية ، وكشف عن وجود تلاعب من قبل غرفة النقل لإدخال مجموعتهم بالنقابة. Advertisements ونوه إلى وجود صراع سياسي وقال لصحيفة “الجريدة”: “نحن الضحية وليس لدينا علم بتكوين لجنة تسيرية على الرغم من أننا لا نرفضها”، وأردف طالبنا اللجنة المركزية بإجازة قانون النقابة ولكن هنالك تماطل مما دفعنا للدخول في اضراب .

وذكر بأن اللجنة المركزية ومجلس السيادة رفضا تسليمهم اللجنة التسييرية بحجة عدم اجازة القانون واصفا ذلك بالمماطلة وطالب المجلس السيادى واللجنة المركزية بضرورة تكوين اللجنة التسييرية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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