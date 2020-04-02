ثوار الشرق يتقدمون بطلب للنائب العام للتحقيق في انتهاكات جنوب طوكر

تقدمت اللجنة القانونية لثوار شرق السودان بطلب للنائب العام أمس للتحقيق في المجاذر والانتهاكات التي وقعت في منطقة جنوب طوكر في العام 1997م والتي تضم قرورة ، مرافيت ، عقيق ، جهلنتيت، عشرية ، عقيبابي ، عدارة مرورا بكل المناطق الجبلية بطوكر.

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وتسلم المكتب التنفيذي للنائب العام الطلب الذي تقدم به عضو اللجنة محمد إدريس وتمسكت اللجنة القانونية لثوار الشرق في حديثها لصحيفة الجريدة بضرورة تحقيق شعارات الثورة التي تقوم على العدالة مما يستوجب فتح كل ملفات الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام البائد ، وشددت على ضرورة محاسبة كل من جعل منطقة طوكر ساحة للقتال وكان ضحايا ذلك المواطنين العزل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)