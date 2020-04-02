طلاب دارفور يغلقون شارع العرضة احتجاجاً على عدم ترحيلهم

أغلق أكثر من 200 طالب من طلاب دارفور العالقين منذ الخميس الماضي شارع العرضة أمدرمان امس احتجاجا على عدم ترحيلهم إلى ولاياتهم عقب اغلاق الجامعات واخلاء الداخليات في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .

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وبرأ معتمد أمدرمان اللواء عادل بلال محليته من مسؤولية ترحيل الطلاب وقال في تصريح لصحيفة الجريدة: “القضية جاءت إلينا فى محلنا ونحن غير ملزمين بترحيل الطلاب”، وانتقد اغلاق الطلاب للشوارع لافتا إلى ترحيل عدد ٢الف و٨٠٠ طالب بواقع ٤٩ رحلة بدأت من الخميس الماضي واستمرت الرحلات حتى الاثنين الماضي وكشف عن تعاون ولاية الخرطوم والمجلس السيادى ومجلس الوزراء لحل الأزمة ومجموعات خيرية ، ونوه الى استمرارها رغم الوضع الصحي الذي تشهده البلاد.

وفى ذات السياق كشف عضو تنسيقية معالجة ترحيل الطلاب وطالبات التعليم علي يوسف تبيدي عن ترحيل ٣ الف طالب من طلاب ولايات دارفور بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بامدرمان القديمة والمؤسسات الخيرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)