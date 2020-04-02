والي غرب دارفور يشدد على الالتزام بالضوابط لمجابهة كورونا

استحسن والي غرب دارفور اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله آدم جهود منظمات المجتمع المدني ومبادرة التصالح الخيرية في التوعية والوقاية من جائحة كورونا، وأكد الوالي من خلال الجولة الميدانية التي انطلقت من بوابة مستشفى الجنينة وطافت على الشوارع الرئيسية ومحطات المواصلات ان التوعية قضية تتبع من المجتمع ويطلع بها الاكفاء والنخب.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، يشارك فيها المجتمع عبر قطاعاته الحية، وناشد الوالي المواطنين بضورة التقيد بالضوابط والتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ على مستوى وزارة الصحة واللجان المختصة الاخرى وأصحاب المبادرات، مشيراً لعدم الجنوح الى الزحام، مشدداً على تطبيق القانون حيال اي مخالفات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)