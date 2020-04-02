وصول 4 بواخر وقود إلى بورتسودان

كشف المهندس جمال حسن رئيس قسم التوزيع بالمؤسسة السودانية للنفط عن وصول 3 بواخر بنزين وباخرتين جاز إلى ميناء بورتسودان في انتظار إكمال إجراءاتها، مبيناً عن دخول باخرة بنزين واحدة إلى المربط وشروعها في التفريغ الذي يستمر لـ(48) ساعة وعقب ذلك ستبدأ باخرة الجاز في التفريغ.

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وقال جمال بحسب صحيفة السوداني الدولية، كل باخرة تحمل 40 ألف طن إلا أن إحدى باخرات الجاز صغيرة الحجم وتحمل 22 ألف طن وهي موجودة قبل الأسبوع الماضي. كاشفاً أن كل العراقيل بسبب الإجراءات والرسوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)