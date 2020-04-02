حجز عبارة تقل (700) سوداني قادمة من اليمن

حجزت السلطات المختصة، العبارة القادمة من اليمن عبر بورتسودان والتي تقل (800) شخص، بينهم (700) من “عاصفة الحزم”، تم حجزهم داخلها بواسطة السلطات المختصة لمدة (14) يوماً حسب قانون الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم، والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأفادت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عبر صفحتها بـ”فيس بوك” أن العبارة وصلت سواكن وهي تحمل على متنها (700) من الجنود زائداً الطاقم العامل بالباخرة عائدين من اليمن عبر مدينة جيزان، وبإشراف من وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر وأطباء المستشفى العسكري بالولاية، قررت حكومة ولاية البحر الأحمر إقامة حجر صحي بمتابعة مستمرة داخل العبارة لمدة (14) يوماً على الأقل.

وأوصت وزارة الصحة إدارة الوبائيات والمحاجر الصحية بتشديد عمليات التقصي وتطبيق بروتوكول الحجر الصحي وفق ما أجازته وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية Who. وناشدت الوزارة مواطني الولاية الكرام بأخذ التدابير الصحية والإبتعاد من نقاط الإزدحام وعدم تداول الشائعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)