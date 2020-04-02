منع غسل جثث المتوفين بـ”كورونا”

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية بولاية الخرطوم قراراً بمنع غسل جثث المتوفين بفايروس كورونا المستجد، وأعلنت الهيئة أن الجثث عالية الخطورة لا يتم تشريحها ولا تحنيطها ولا تسفيرها ولا يتم غسلها تجنباً لانتقال العدوى من الموتى للأحياء.

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ودعا مدير عام هيئة الطب العدلي بالوزارة الدكتور هاشم محمد صالح فقيري في حديث له بحسب صحيفة السوداني الدولية، لضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية للتعامل مع الجثث المشتبه فيها والتي تحمل فايروس كورونا، منوهاً إلى ضرورة وجود “كمامات” و”مريلة بلاستيكية” و”جونتات”، مشدداً أن على كل المتعاملين مع الجثث عالية الخطورة الإلتزام بإرتداء معدات الحماية الشخصية.

وقال د. هاشم إن التعامل مع الجثث عالية الخطورة يحتاج لتدابير وقائية عالية، مشيراً إلى ضرورة وجود كيس مخصص يتم تطهيره من الخارج بالكولوركس أو الديتول، ووضع الجثث ذات الخطورة العالية في سيارة مخصصة، ويجب تطهير السيارة بعد الإنتهاء من الدفن، مع الحرص على رش المقبرة من الخارج بنسبة 10% من الفورملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)