إزالة التمكين: قرارات داوية اليوم

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة كشفت مصادر واسعة الاطلاع داخل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن صدور قرارات داوية اليوم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة. Advertisements واوضحت المصادر لصحيفة آخر لحظة ان القرارات اضخم من التي صدرت من قبل، وأشارت الى انها ستطال وظائف وعقارات ومنظمات، في وقت قطعت بان القرارات لا تتضمن صحف هذه المرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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