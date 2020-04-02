الصيحة: * حظر استيراد السيارات لمدة (6) أشهر * فتوى تبيح إفطار رمضان بسبب (كورونا) * ارتفاع حالات الاشتباه ومتابعة أكثر من (2000) الجريدة: * التغيير: الفلول يصولون ويجولون بوزارة المالية ويتنقلون بين اداراتها * ثوار الشرق يتقدمون بطلب للنائب العام للتحقيق في انتهاكات جنوب طوكر * قرار بوقف استيراد السيارات السوداني: * (112) حالة اشتباه بـ (كورونا) والصحة تتابع أكثر من ألفي شخص * (الطاقة): صرف الوقود بالبطاقة اعتباراً من السابع من ابريل * المحكمة العليا تبطل ترقية ضباط بالجيش * الدولار يقفز لـ (140) جنيهاً السوداني الدولية: * منع غسل جثث المتوفين بـ (كورونا) * الجازولين والخيش يهددان حصاد القمح * حجز عبّارة تقل (700) سوداني قادمة من اليمن Advertisements آخر لحظة: * إزالة التمكين: قرارات داوية تصدر اليوم * ارتفاع حالات الاشتباه لـ (112) وعزل مدينة بالشمالية * المحكمة تلغي قراراً بترقية ضباط بالجيش الدار: * بالصورة والقلم.. تفاصيل شفاء مصاب العزبة والأسباني من مرض كورونا * (112) حالة اشتباه بمراكز العزل ولا حالة جديدة * مجلس السيادة يدين الهجوم الصاروخي على اراضي السعودية * مخابز الخرطوم تعلن الإضراب الشامل ابتداءً من الجمعة * السعودية.. 157 إصابة كورونا جديدة وشفاء “99” مريض * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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