الرشيد سعيد ينفى إستقالة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية

التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة نفى وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد استقالة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية الفريق الركن إبراهيم جابر، وان غيابه مرتبط بملفات أخري مرتبطة باللجنة العليا للطوارئ الصحية. Advertisements وبحسب موقع السوداني، تداولت بعض الوسائط أمس خبر استقالة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الفريق الركن إبراهيم جابر من اللجنة. الخرطوم (أخبار الخليج 365

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