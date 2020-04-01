توجيه بإستخدام دار “الوطني” بالقاهرة لإسكان العالقين في مصر

وجهت اللجنة العليا للطوارئ الصحية باستخدام دار المؤتمر الوطني بالقاهرة كمقر لاستقبال واسكان السودانيين الذين لم يستطعوا العودة إلى البلاد.

و أكد وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد بحسب موقع السوداني اليوم الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة، ترحيل آخر مجموعة من العالقين في مصر إلى القاهرة فيما تبقي نحو 110 آخرين يرفضون العودة.

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وأشار سعيد إلى أن اللجنة استمعت لتنوير من والي الخرطوم أشاد فيه بالتطبيق الجيد لحظر التجوال وبدء حملات الرش الرذاذي لمناطق التجمعات الكبيرة بالعاصمة بجانب اكتمال ترحيل طلاب دارفور المتجمعين بميدان الخليفة بأمدرمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)