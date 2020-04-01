التاريخ: 01-أبريل-2020
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وجهت اللجنة العليا للطوارئ الصحية باستخدام دار المؤتمر الوطني بالقاهرة كمقر لاستقبال واسكان السودانيين الذين لم يستطعوا العودة إلى البلاد.
و أكد وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد بحسب موقع السوداني اليوم الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة، ترحيل آخر مجموعة من العالقين في مصر إلى القاهرة فيما تبقي نحو 110 آخرين يرفضون العودة.
وأشار سعيد إلى أن اللجنة استمعت لتنوير من والي الخرطوم أشاد فيه بالتطبيق الجيد لحظر التجوال وبدء حملات الرش الرذاذي لمناطق التجمعات الكبيرة بالعاصمة بجانب اكتمال ترحيل طلاب دارفور المتجمعين بميدان الخليفة بأمدرمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بإستخدام دار “الوطني” بالقاهرة لإسكان العالقين في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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