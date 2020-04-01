استشاري قلب: شدة “كورونا” على المصابين بأمراض القلب وكبار السن

قال د. يعقوب مرزوق الشيخ موسى استشاري القلب والقسطرة بمستشفى الشعب التعليمي ان “كورونا” فيروس يؤثر علي كل الجسم، وبصوره أساسية علي الرئتين، ويؤدي إلى ضيق التنفس ونقص تركيز الأوكسجين في الدم، مما يجعل المريض في حاجة لتركيب جهاز تنفس إصطناعي، وأكد د. يعقوب مرزوق الشيخ في تصريح بحسب “سونا” اليوم، أن الفيروس يؤثر على كبار السن حيث أن شدة الإصابة عندهم تكون أكثر من صغار السن. وأشار إلى أن وجود أمراض مزمنة كأمراض القلب، الصدر، الكلي والسكري تزيد من وخامة المرض (شدة الإصابة)، إضافة إلى نسبة تركيز الفيروس في الدم من العوامل المؤثرة في تحديد “وخامة” الإصابة.

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ونوه د. يعقوب أن مرضى القلب خاصةً ممن يعانون من ضعف أداء عضلة القلب لديهم قابلية أكثر لإكتساب العدوى والاصابة بالفيروس، كما أن درجة تاثير الفيروس عليهم أكبر، وبالتالي فإن “وخامة” المرض عندهم تكون أشد. وأضاف أن نسبة كبيرة من مرضي القلب هم في الأساس كبار في السن أيضا، كما أن ما لا يقل عن ٤٠٪؜ من مرضى القلب بالسودان لديهم مرض “السكري”، ونسبة غير قليلة منهم كذلك تعاني من أمراض الكلي وربما أمراض أخري، وهذا كله يجعل مرضى القلب من أكثر الفئات تأثرًا بالمرض من حيث وخامته (شدة الاصابة) وأكثرهم حاجة لدخول العناية المكثفة، وتركيب أجهزة التنفس الاصطناعي، كما أن نسبة الوفيات لا سمح الله لديهم اكثر من غيرهم .

وقال د. مرزوق ان أعراض الأصابة بالفيروس تكون في العادة بسيطة مثل الشعور بالأعياء العام والفتور وآلام الجسم والمفاصل والكحة. وأشار إلى أنها أعراض يمكن للإنسان ألا ينتبه لها أو يتعامل معها كأعراض عادية، منوهاً إلى أن الأعراض قد تزيد لتصل لمرحلة، الشعور بضيق التنفس، وعدم المقدرة علي النوم. ولفت إلى أن تأثير الإصابة بالفيروس عند بعض مرضى القلب الذين لديهم احتقان سوائل الجسم الناتج عن مشاكل عضلة القلب بزيادة أعراضهم التي يعانون منها مسبقاً أو ظهور الأعراض مره أخرى، بعد أن اختفت لفترة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)