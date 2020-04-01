البرهان والجنيبى يبحثان العلاقات السودانية الاماراتية

التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمقر إقامته ببيت الضيافة بالقيادة العامة ظهر اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان، حمد محمد الجنيبي. Advertisements وتناول اللقاء بحسب (سونا)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات. وأكد اللقاء حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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