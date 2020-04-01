وزير الإعلام: المؤتمر الاقتصادي القومي سيعقد في 2 يونيو المقبل

عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعه الراتب برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس.

وكشف الناطق الرسمي للحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح عن انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي في 2 يونيو المقبل ويستمر لمدة ثلاث أيام، وسيسبق المؤتمر عدد من الورش القطاعية التحضيرية تهدف للتجهيز لتوصيات وقرارات في عدد من المجالات حيث أنها ترفع لتناقش في المؤتمر الاقتصادي.

وقال فيصل بحسب (سونا)، إن الاجتماع ناقش عدداً من التقارير من ضمنها تقرير عن الإعداد للمؤتمر الاقتصادي وما ترتب على تأجيله بسبب الظروف الصحية.

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وأفاد فيصل أن الدكتور آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والبروفيسور عبد المحسن صالح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قدما تقرير الإجراءات الأولية للتحضير للمؤتمر الاقتصادي.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة أن هدف المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، ويناقش قضايا مختلفة جداً متعلقة بتنمية الاقتصاد السوداني، التضخم النقدي، قضايا الفقر، البطالة، ضعف البنى التحتية، ضعف مؤسسات الخدمة المدنية، اختلال الميزان التجاري، عجز الموازنة، انخفاض قيمة العملة الوطنية، قضايا الإنتاج والاستثمار وغيرها من القضايا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)