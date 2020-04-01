تشكيل لجنة مختصة لإنشاء جهاز الأمن الداخلي

التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء جهاز الأمن الداخلي. Advertisements وطبقاً لتغريدة على حساب الوزارة بـ”تويتر” بحسب موقع السوداني، تختص اللجنة بإعداد تصور متكامل يشمل النواحي الأمنية والإدارية والقانونية والفنية (التكنولوجية) والمالية والتدريبية لإنشاء الجهاز بمفاهيم تتسق مع حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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