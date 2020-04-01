عاجل.. تحذير من وزير الصحة بشأن كورونا

الأربعاء 1 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال وزير الصحة السوداني؛ اكرم علي التوم؛ نترقب أن يبدأ فايروس كورونا الانتشار داخل البلاد.



وناشد التوم في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ؛ اليون (الاربعاء) المواطنين بالالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا عبر التعاون والتواصل والإبلاغ عن كل الحالات المشتبه بها والامتناع عن التجمعات للتقليل من انتشار المرض.

وكشف عن اجتماع لمجلس الوزراء غدا للنظر في عدد من القضايا المتعلقة بزيادة التدابير الرامية لتقليل الحركة.

واشار إلي ان المجلس سيستضيف ممثلين عن المجلس الاستشاري لوزير الصحة لتقديم عرض حول الوباء وتوقعاته والاستراتيجيات الناجعة المطلوبة في هذا الصدد.

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وانتقد التوم محاولة عدد من المواطنين اقتحام مراكز الحجر قسرا في بعض الولايات باعتبار أن ذلك يعرضهم لخطر الإصابة.

وجدد حرص الوزارة علي توزيع المعينات الصحية للقوات النظامية والكوادر الصحية والطيران المدني والمعابر فضلا عن سعيها لتصنيع منتجات جديدة.

وعقدت اللجنة العليا للطواريء الصحية اجتماعها الدوري اليوم (الاربعاء) برئاسة عضو مجلس السيادة؛ صديق تاور.

وأكد وزير الصحة انه لم يطرأ اي تغيير علي الحالات المسجلة والمعلنة والتي أتت كلها من خارج البلاد.