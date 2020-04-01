عاجل| شفاء حالتين.. وإجراءات اضافية لمواجهة كورونا بالسودان

الأربعاء 1 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين يعقد مجلس الوزراء السوداني، غداً (الخميس) جلسة يناقش فيها اتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements وكشف وزير الصحة اكرم علي التوم، اليوم (الاربعاء) عن شفاء حالتين من الاصابة بالمرض، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات جديدة. واستمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة حول جهود مواجهة وباء الكورونا بالبلاد. واستعرض التوم الإشكالات الموجودة من نقص المعينات وبعض الأدوية.

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