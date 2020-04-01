عاجل.. رسالة هامة من وزير الخارجية الإيطالي للسودان

الأربعاء 1 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال لويجي ديمايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، في رسالة بعث بها إلى وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، إن الوضع الحالي لانتشار فيروس "كورونا"، يتطلب جهدًا مشتركًا استثنائيًا وتنسيقًا عالميًا غير مسبوق، يمكن تعزيزه من خلال مظاهر الدعم والتضامن على المستوى الدولي.

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وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية، تلقت رسالة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ردًا على رسالتها بالتضامن مع الحكومة والشعب الإيطاليين في مواجهة وباء "كورونا".

وأعرب الوزير الإيطالي، عن تقديره العميق لرسالة التضامن والمواساة التي وجهتها وزيرة خارجية السودان، للحكومة والشعب الإيطاليين، والتي تشهد على الروابط القوية التي توحد البلدين، حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وتطرق الوزير الايطالي إلى التطور الخاص بانتشار الفيروس الذي أجبر الدول على اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل السعي لخلق رد سريع وفعال للطوارئ الصحية، معربًا عن أمله في أن تتاح لهما الفرصة للقاء بمجرد أن تنتهي هذه الأوضاع الصعبة.