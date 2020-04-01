رئيس مجلس السيادة يلتقى بممثل الاتحاد الأفريقى بالخرطوم

التقى رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فى مكتبه، اليوم الأربعاء، بممثل الاتحاد الأفريقى بالخرطوم محمد بلعيش، و جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والاتحاد الأفريقى وبعثته فى السودان وكيفية تنسيق المواقف بين الجانبين. و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، وأكد بلعيش اهتمام الاتحاد الأفريقى بعملية السلام فى السودان واستعداده لمواصلة دعمها، معربًا عن ثقته فى قدرة السودانيين على إنجاح الفترة الانتقالية.



و على صعيد أخر ، أشاد رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة ممثلة فى مؤسساتها الرسمية والشعبية ومنظماته الطوعية والمواطنين ورأس المال الوطنى الذين ساهموا جميعاً وظلوا يساهمون فى منع انتشار وباء كورونا. أعلن البرهان فى كلمة له نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سانا"، انشاء صندوق قومى لدعم مجابهة مخاطر هذه الأزمة وهو مفتوح لكل أبناء السودان بالداخل والخارج للاسهام فى تحقيق أهدافه، ووضع كل امكانيات الدولة السودانية تحت تصرف اللجنة المختصة، ووضع كل امكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف هذه اللجنة.

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