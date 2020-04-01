إنتحار فتاة بسبب هذا الشاب…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت فتاة في العقد الثالث من العمر حداً لحياتها منتحرة نتيجة لنقاش دار بينها وبين شقيقها بسبب رفضه لشاب كان قد تقدم للزواج منها وأعلنت اسرتها الموافقة على الشاب، بيد أن شقيقها أبدى معارضة على الزواج وحاولت الفتاة إقناع شقيقها عدة مرات، إلا أنه رفض ذلك. وقامت الفتاة بتهديده بانها سوف تنتحر لو تمسك شقيقها بموقفه الرافض للشاب، إلا أن شقيقها لم يستجب لتهديدها، ولم تجد الفتاة مناصاً سوى تنفيذ تهديدها، فدلفت إلى غرفتها بمنزل أسرتها بـ “ابو آدم” جنوب الخرطوم وقامت بربط قماش في المروحة داخل الغرفة، وتدلت منه جثة هامدة، وعندما شعرت أسرتها بغيابها لفترة سارعت نحو الغرفة وطرقت الباب عدة مرات، بيد أنها لم تستجب للطرق فقامت الأسرة بكسر الباب وعثرت عليها جثة متدلية من سقف المنزل، وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم إخطار قسم الشرطة بالواقعة والتي تحركت نحو مسرح الحادث منزل اسرتها بـ “ابو آدم” واتخذت الاجراءات اللازمة، ودونت بلاغاً بقسم شرطة الكلاكلة تحت المادة “51” الوفاة في ظروف غامضة.