المحترف شيبوب هل كسر الحظر الرياضي مع النجم الليبي.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ بشريات سارة حول مصابي كورونا بالسودان

▪︎ تعافي ثلاث حالات ومعدات قيمة من الصين

▪︎ المحترف شيبوب هل كسر الحظر الرياضي مع النجم الليبي ،،

▪︎ كورونا يتسبب في تخفيض قيمة صفقات نجوم الكرة العالمية

▪︎ نيمار ينفي كسر الحجر الصحي وأخبار عن مشاركته في مزاد لدعم كورونا

▪︎ الرباعي الافريقي يرفض مقترح الكاف لنصف نهائي الابطال

▪︎ الهلال يفشل في الوصول لاتفاق مع نجمه مهند الطاهر

▪︎ اخبار بصرف الكاردينال النظر عن اعادة تسجيل اللاعب

▪︎ مخاوف هلالية من تفريط الهلال في نجوم التسجيلات ،،

▪︎ تقرير مصري حديث يضع اطهر الطاهر ضمن الخيارات

▪︎ التونسي النقاز نجم الزمالك السابق يدخل ضمن خيارات الاهلي القاهري

▪︎ كابتن جكسا يضع الدواء لأزمات الهلال الكروية افريقيا

▪︎ الكاردينال يوجه بتوزيع المعدات الرياضية للاعبي الهلال في منازلهم

▪︎ رحيل دكتور الكرة السودانية كمال عبدالوهاب نجم المنتخب والمريخ

▪︎ الدكتور احد ابرز نجوم جيل السبعينات والعهد الذهبي للكرة

▪︎ اجتماع حاسم للاتحاد الأوربي عبر تقنية الفيديو لحسم مصير البطولات

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# وبرغم حالة التوجس والعديد من المخاوف بزيادة حالات الاصابة والوفيات ، بسبب كورونا الا ان البشريات تأتي برغم هذا وتفيد بان هناك ثلاث حالات قد تعافيت بعد خضوعها للحجر الصحي في المستشفيات المخصصة ،،

وبالامس كانت الحالات قد بلغت سبع حالات إصابة ، توفي منها اثنان

والمشكلة والعلة كلها في القادمين من الخارج ،،

ومن البشريات ايضا تبرع الصين بأجهزة تنفس وآلاف الكمامات والتى ستوزع للمشافي بالعاصمة والولايات ،،

ادارة الوبائيات بوزارة الصحة منزعجة من البعض وعدم التبليغ خاصة القادمين من الخارج وهناك حالات او اشتباه تريد متابعتها ،،

والمشكلة ان فهم ووعي البعض قاصر ، وان التستر وعدم التبليغ والاختلاط يقود للعدوى وتفشي الوباء ،،

وحتى عملية الحظر والنداء بالبقاء في المنازل يجب ان تأخذ حظها الكامل. تنفذ بنسبة ١٠٠٪ لضمان الصحة والعافية ،،

وتحذير شديد لأهل المرضى من الاحتكاك او الاختلاط والإصرار على زيارة المستشفيات او حتى من خلال الحجر المنزلي ان يتم الاختلاط

حتى الان هناك سيطرة من وزارة الصحة وهى تؤدي دورها بالكامل يجب ان يتعاون معها الجميع ، وعلى الاقل في المعلومات الصحيحة والتبليغ عن الحالات واتباع سبل الوقاية المعروفة ،،

على المستوى المحلي حسنا ولاعبي انديتنا تنفذ الحظر والالتزام بوقف النشاط ، بل والمساهمة في حملات التوعية ،،

في الهلال وجه الكاردينال بتزويد لاعبي الفريق بالمعدات الرياضية في منازلهم وان يتابع معهم مدرب اللياقة التونسي ،،

على المستوى الشخصي شوهد نجم الهلال السابق ،المحترف في سيمبا شيبوب بؤدي تمارين فردية على رمال توتي ومع اللاعب محمد الليبي نجم الخرطوم الوطني ، انتشرت صور للنجمين عبر الوسائط ونخشى ان يدخل اللاعبان في دائرة الخطر واختراق الحظر الرياضي والصحي ،،،،

# على المستوى الدولي وبسبب كورونا رفض الرباعي الافريقي والذي وصل لنصف نهائي الابطال فكرة قيام المرحلة من مباراة واحدة وتجميعها في الكاميرون مكان المباراة النهائية ، ولم يصدر تعليق بعد من الكاف على التصريحات في هذا الخصوص ،،

# على المستوى الأوربي يعقد اليوم اجتماع عبر تقنية اتصال الفيديو لحسم امر مسابقات الاتحاد وتحديد تواريخ لها ، سواء للمنتخبات او الاندية ،،

وبسبب تاجيل الالعاب الأولمبية لصيف عام ٢٠٢١ ، فان اتحاد ألعاب القوى والسباحة قررا تاجيل بطولتيهما والتى كانت مقررة في نفس التاريخ للعام الذي يليه ،،

# نجم باريس سان حيرمان والبرازيل نيمار نفي كسر الحجر الصحي المنزلي بعد ان ترددت أنبار في هذا الخصوص ومشاركته في مباراة كرة طائرة ،،وكانت اخبار قد أشارت لمشاركة اللاعب في مزاد كروي دعما لحملات الدفاع عن فيروس كورونا ،،

الان احاديث عن تجاوز عدد من اللاعبين والمدربين منهم زيدان وكسر الحظر برغم من حملات التوعية الكبيرة والتى يشاركون من خلالها ،،

# برغم معاناة الاندية واللاعبين على حد سواء من فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي الا ان بورصة اللاعبين انخفضت كثيراً نجوم التسجيلات. النسبة تصل ل ٣٥ ٪ ،،ولا مجال للاعبين سوى الموافقة لان الاندية تأثرت بالتوقف ،،،

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لحن الختام

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# اخبار وتسريبات عن تعثر مفاوضات الكاردينال مع نجم الفريق مطلق السراح اطهر الطاهر ، لدرجة ان السوشيال ميديا أشارت الى صرف الكاردينال التجديد للاعب ،،

والخبر ازعج الكثيرين خاصة ومستوى اللاعب الاخير وتاثيره على الفريق وصغر سنه وكذلك رغبة الكثير من الفرق للتوقيع معه ،،

ويخشى هؤلاء من تكرار ذهاب المدينة والغربال ،،

وكذلك المخاوف الهلالية تمتد لنجوم التسجيلات ويخشى هؤلاء ان يفقدهم الهلال مجددا كما حدث في صفقات السماني الصاوي. التش وتيري ،،

# والحديث عن اطهر يطول بحكم صغر سنه وبحكم تألقه ومستواه في البطولة الافريقية ، ورغبة العديد من الفرق الخارجية لكسبه ،،

والان تقرير حديث حول تسجيلات الأهلي القاهري خاصة خانة الطرف الأيمن وعدم الاتفاق مع قائد الفريق احمد فتحي ٣٤ عاما والذي طالب بمبلغ كبير

الترشيحات للخانة دخل فيها نجم الزمالك التونسي النقاز خاصة بعد تجربة مواطنه معلول في الطرف الأيمن ويمتاز النقاز بالتقدم وصناعة الأهداف وتسجيلها وكانت مشكلته مع الزمالك في مستحقاته وتاخيرها حتى رحل عن الفريق ،،

ثم ياتي اطهر الطاهر كواحد ايضا من الخيارات بحكم ان مدرب الفريق شاهده وأثنى عليه خاصة وان اللاعب صغير في السن ٢٤ عاما

وهناك نجوم محلية رصدها الاهلي من الدوري نجم من الإسماعيلي وآخر من انبي ،،،

النجم اطهر الطاهر ركز في الفترة الاخيرة على عملية الاحتراف الخارجي ووكل أمره لوكيل لاعبين ،،

# وجه رئيس الهلال دائرة الكرة والقطاع الرياضي بتوزيع المعدات الرياضية على لاعبي الفريق في منازلهم ومتابعة من مدرب اللياقة التونسي ،،

# اثار خبر الجوهرة الرياضية بالامس من تصريحات النقر الاخيرة عبر هلال الإذاعية ردود أفعال كبيرة وهو يطالب باجتماع سري مع الكاردينال يقدم من خلاله تقرير التسجيلات وعمليات الإحلال والإبدال ،،

وأولى ردود الفعل من البعض ان الهلال كتاب مفتوح وتسجيلاته لا تحتاج لسرية اذا كانت هناك جدية في التعامل مع الخانات المطلوبة سواء على مستوى الدفاع او الهجوم او حتى بالنسبة للاعبين المحترفين ،،

واحد قال والكاردينال عنده سر ، بكرة تطلع ترشيحات النقر في العلن ،،

ونديكم من الشعر بيت ، اخرون قالوا ان النقر سيبوح بها بنفسه ، معقول يسكت ،،

وبهذه المناسبة اين لجنة تسجيلات الهلال ،،!!؟

# من خلال تصريحاته الاخيرة للجوهرة الرياضية وضع كابتن جكسا الدواء لداء الكرة الهلالية وعدم التوفيق في البطولات الافريقية ومواصلة المسير والمواكبة وركز على حكاية إعطاء الشان الفني لأهله في الاختيارات ،،

لنا عودة مفصلة والمزيد من تصريحات كابتن جكسا في هذا الخصوص ،،

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الحالة

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ودعت البلاد بالامس واحد من أفذاذ الكرة السودانية ونجومها في السبعينات عصرها الذهبي كابتن كمال عبدالوهاب والملف جيب بدكتور الكرة السودانية

صال وجال وكان نجما مميزا ومحاورا بارعا ونجم منتخب مثل في الكثير من البطولات والدوريات واهل منتخبنا لأولمبياد ميونيخ بهدف قاتل في اثيوبيا

وكانت للاعب بصمته في المشاركات الافريقية للمريخ ايام كان المريخ يصرع فاطيما من افريقيا الوسطي بالثلاثات والفرق تهرب من مواجهته وتقول هذا ساحر وليس لاعب ،،،

تابعناه في سنواته الاخيرة والتقيناه بعد سنوات عجاف من خلال تكريم أقيم له بمنزله بالمهندسين من لجنة تكريم الرياضيين بمشاركة شخصيات من اتحاد الكرة واعلاميين وقدامى لاعبين ،،

من جيل العمالقة زامل بشرى وبشارة والفاضل سانتو ،جكسا وفوزي المرضي والدحيش وعلى قاقرين ،،

عاش حياته الخاصة وكان يرفض الظهور في الاعلام ويرفض المقابلات بعد ان ترك الكرة واعتزل ،،وانزوى بعد مرضه ولكنه كان دائماً في قلوب محبيه وعشاقه ،،

التعازي لأسرته وزملائه والقبيلة المريخية والوسط الرياضي

له الرحمة والمغفرة

انا لله وانا اليه راجعون