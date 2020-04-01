الدكتور والعيادة.. بقلم عبد المنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اسعار اي منتج من المصنع محدده ومعروفه (بالفاتورة) وبلا جهد يمكن متابعه المنتج من المصنع للمستهلك والحاصل فوزاره التجاره والصناعه بعيده كل البعد عن اي متابعه وما يخرج من المصانع يصل الى المستهلك باضعاف اضعاف سعره والوزاره (تتفرج) وبما ان وزاره التجاره والصناعه (بلا هيبه) فالحكومه نفسها فقدت هيبتها (بسوق الله اكبر) واصبح المواطن المسكين تحت رحمه من لا يرحم وكل بائع يضرب المشتري (علي نص راسو) ويخبطة بالسعر الذي يريد والوزير مدني عباس مدني (بيعمل في شنو) لا احد يدري

الملاعب مجمده والتدريبات مجمده واجتماعات ادارات الانديه والاتحادات مجمده وحتى الاخبار الرياضيه بشكل عام مجمده وكل ما هو رياضي مجمده (داخل تلاجه الكروونا) ومع ذلك يطالعنا الكابتن اطهر الطاهر بعروض جديده جاءته من فرق عربيه وافريقيه والعروض مغريه وانه يفاضل بينها….

يا سيد اطهر اهدأ (وروووووووق) وانسى الموضوع وبعد عوده النشاط الرياضي بالعالم اجمع (كل حاجه ملحوقه)

علت مجموعه الصداره السطح واخذت حقها دفاعاً و هجوما بالصحف الهلالية.

الحديث عن الصداره ساقني الى لجنه تفجير طاقات الاهله التنظيم الذي لم يولد لدخول انتخابات بقدر ما ولد كمجلس اداره مساعد لمجلس اداره النادي يضم في داخله مجلس اداره مصغر للمناشط والاستثمار والعضويه والمنشآت كل علي حد.

تفجير طاقات الاهله رفد لاحقاً عدد من اعضائه لمجلس اداره الهلال اذكر منهم الاخوه شمس الدين عبد الكريم وسيف الدين ميرغني واحمد محمد البشير والاخير اظنه مظلوم ظلم (الحسن والحسين) وهو الذي انجح معرض الهلال الثقافي ومعرض تاريخ الهلال المصور ونشط في ضخ اموال طائله لخزينه الهلال وهو نائب امين الخزانه.

يا صديقي احمد البشير تقدم لقناة الهلال (ووثق) ولا تحسب ذلك (مناً ولا اذى) ولكن نعمه الهلال التي اصطفاك بها ربك(واما بنعمه ربك فحدث)

بادر السيد رئيس المريخ ادم سوداكال باعلان مؤتمر جامع لاهل المريخ لمناقشة امور ناديهم وايجاد الحلول لازمته.. بلا شك المبادره طيبه وصوت عقل ولكن لا تستغربوا اذا( *نطه*) البعض وهاجموها وهاجموا من جديد سوداكال نفسه (ولعنو ابو خاشو) باعتباره رئيس غير قانوني و بالتالي لا يحق ولا ينبغي له دعوه رجال هم اكبر منه شأنا وارفع مكانه بالمريخ الخلاصه: سوداكال (سوى العليهو) وبعد كده ينتظر (ويشيل شيلتو)

فور اعلان تكونها مدحها من مدح وقدحها من قدح ولا تشكيل سابق للمفوضيه الولائية شهد الذي شهده التكوين الجديد للمفوضيه من (شد وجذب) واجزم ان كل ذلك انتهى واعضاء المفوضيه يضعون أيديهم مقسمون على كتاب الله بان ينحازوا فقط للحق وكل الحق ولا شي غير الحق وبهذا فالامر اصبح (للخالق) وبعد عن (خلق الله)سادتي اتركوا المفوضيه تؤدي عملها كما اقسمت والضمير المهني شاهد والله خير الشاهدين.

كان عازف علي الكره اكثر مما هو لاعب بها ولها وعليها ..كانت الكرة تحت قدميه (ليمونه) لا يلعب بها بالملعب قدر م يلعب بها علي (سرويس).. لاعب فنان (بدرجه قف) وموهوب (بتقدير ممتاز) يعرف طريقه الى شباك خصمه اكثر مما يعرف مكان سريرة… مراوغ (يخلع).. وبعين مركبه (يضاري) كورتة ويرمي الباص

كمال عبد الوهاب والشهاده لله (دكتور) ظلت (عيادتة) مفتوحه لكل اصحاب الذوق الكروي الرفيع له الرحمه والمغفره ان لله وانا اليه راجعون