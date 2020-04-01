الصداره التايواني والتحالف الشيطاني.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? خبأت وهمة (تنظيم الصداره التايواني) وتراجع الكثيرون عنه بعد اكتشاف امره و تبين انه مجرد فرع تعبان لتنظيم الكاردينال .

▪️كرادنة الاستشاريه بدلوا اللافته وكتبوا عليها (تنظيم الصداره) !!

▪️فعلوا ذلك بغباء شديد دون تغيير الوجوه القاتمه و الاصوات المشروخه !!

▪️كان عليهم تقديم وجوه جديده مقبوله على الاقل عند الشارع الهلالي بدلاً عن شيخ الخلوه والوالي الفاشل .

▪️الصيدلي محمد ابراهيم كنت احترمه يوم ان كان كبيراً مع الحكيم وبقية الرموز لكنه لم يعد عندي ذلك الشخص اعرف بعد ان طالعت حواره في جريدة الكاردينال .

???? حملة الكرادنه على والي الخرطوم توقفت عقب اعلان الوزير المفوضيه الجديده .

▪️شائعة تعين د. كمال الامين مفوضاً ارعبت الكرادنه فشتموا الوالي عبر الكتيبه الكوراليه بقياده صحفي موردابي لا علاقة له بالهلال !!

▪️تشكيلة المفوضيه الجديده ارضت الكرادنه فصمتوا عن الهجوم على الوالي وكان الاصوب الاعتذار للرجل عما اصابه من رشاش .

▪️عموماً الكره في ملعب المفوضيه الجديده لتثبت حياديتها واول ذلك انفاذ قرار المحكمه بخصوص عدم شرعية رئاسة الكاردينال .

???? اللجنه القانونيه بالاتحاد العام عينت المحامي (محمد حلفا) مشرفاً على عمومية الهلال للنظام الاساسي .

▪️على قريبي (حلفا) ان يعلم ان صاحب الدعوه للعموميه هو صاحب مقولة (انتو ما عارفين البلد دي بتدار كيف) وهو صاحب البيت ابو كاميرات التي ورطت من قبل محامي ، استقبلوه بالدار ثم فضحوه .

▪️نثق في طهارة يد حلفا لكنا فقط نحاول تحذيره من جماعة تجيد الوسائل غير المشروعه و تتقن الاغتيال المعنوي .

???? ضحكت و اعلام الهلال يزعم ان الرجل رفض تخفيض المرتبات لتوقف النشاط !!

▪️من يدرك ان مجمل مرتبات لاعبي الهلال الوطنيين لا تتجاوز الــ 120 الف جنيه يدرك ان الموضوع مجرد فرقعه اعلاميه .

▪️كل مرتبات لاعبي الهلال اقل من الف دولار فكيف يتم تخفيضها !!

▪️عدد من لاعبي الهلال مرتباتهم اقل من الفي جنيه فكيف يتم تخفيضها !!

▪️قبل الادعاء بفرية عدم تخفيض المرتبات

طالبوا بنزينا بمستحقات اللاعبين عن مباريتي النجم الساحلي و بلانتيوم وقولوا للرجل ، الظلم ظلمات .

???? صحفي قوون الشاطر عمر الامين اجرى حوار الموسم مع السلطان برقو حرك به الساكن .

▪️ برقو تحدث عن العاطل الذي يهاجمه والمحرض الذي يقف وراء الهجوم .

▪️برقو يواجه حرب شرسه لانه اوقف كافة الممارسات الشائه بالمنتخبات الوطنيه .

▪️السلوك القويم والسيره الذاتيه النظيفه اهم شروط برقو للعمل بالمنتخبات الوطنيه .

???? جكومي الذي غادر محطة الرياضه للسياسه قيادياً بالجبهه الثوريه استخدمته صحيفة مزمل لمهاجمة شداد !!

▪️تصريحات جكومي تقول انه لا يزال متأثراً بسقوطه في الانتخابات امام مجموعة شداد .

▪️من الاصوب للجكومي الانصراف للسياسيه التي حقق فيها انجازات لا تخطئها العين اما الرياضه فلا بديل لشداد الا شداد .

???????? كلام سياسه .

▪️تغريدات (صلاح بندر) بالغة السذاجه ولا تخدم الا حلفاءه الكيزان .

▪️اضحك حينما يدعي بندر ان السفير البريطاني غاضب مما يكتب رغم ان السفير لا يعرف بندر وللا نيله .

▪️لماذا يتخفي بندر وهو يخدم اجندة الكيزان ؟ لماذا لا يعلن انتماؤه للقوي الظلاميه ويخدمهم ع المكشوف .

????حينما اغلقت الحكومه المطارات والمعابر هاج البعض وماج وكتبوا عن ابناء السودان العالقين والحالات الانسانيه .

▪️حينما استجابت الحكومه وفتحت المطارات والمعابر عادوا لشتم الحكومه لانها ادخلت العالقين ونشرت المرض !!

▪️البعض يفعل الشي وضده ، البعض ضد الحكومه مهما فعلت !!

????غريب ان يدعو احدهم لاغلاق المركز الاعلامي لفايروس كرونا ، المركز الذي يرد على استفسارات المواطنين ويتلقي البلاغات !!

▪الاغرب ان يصدر الاقتراح ممن يزعم انه الكاتب الذي لا يُضاهي !!

▪️نقول للهندي عزالدين ان المركز الاعلامي للكرونا يقدم خدمات جليله لاغني عنها وان الاطباء الذين يردون على استفسارات المواطنين يحملون ارفع الدرجات العلميه وعليه فإن تقيمهم لا يجوز لمن لا يحمل الشهاده الجامعيه بل ولا الثانويه .

▪️الفاقد التربوي يمتنعون .