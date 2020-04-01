مدرّب هلال الأبيض..يتحسّرخالد هيدان: التوقف قتل اللعب التنافسي لدينا

الخليج 365 :
أقرّ مدرب هلال الأبيض، خالد هيدان، بأنّ فريقه سيكون متأثرًا إلى حدٍ كبير من توقف النشاط الرياضي، لافتًا إلى أنّهم حققوا نتائج مثالية في المنافسة وكانوا قريبين من الهلال والمريخ.
وقال هيدان في تصريحاتٍ خاصة لـ”السوداني” إنّه كان ينوى مواصلة التدريبات من أجل محافظة لاعبيه على اللياقة البدنيةـ غير أنّ توقف النشاط ومنع التجمّعات عمل على إرباك برنامجهم.
وأشار المغربي في سياق حديثه لـ”السوداني”، إلى أنّ التوقف سيضر بفريقه بشكلٍ كبير لأنّه سيفقد التنافس.
وأضاف(بالتأكيد نحن في هلال الأبيض أكثر ضررًا ولكن في نهاية المطاف علينا أنّ نعمل وفق قرارات السلطات الصحية لأنّ صحة الجميع فوق كلّ شيء)
وكان هلال الأبيض قريبًا من المنافسة على لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز بعدما احتل المرتبة الثالثة بحصوله على”45″ نقطة.
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