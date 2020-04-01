شركة سكر كنانة تنتج (5) ملايين جَوّال سُكّر قبل نهاية الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حَقّقَت شركة سُكّر كنانة، إنتاجية غير مسبوقة بوصولها إلى (250) ألف طن من السُّكّر (نحو 5 ملايين جوال) أمس، ولا يزال موسم الإنتاج مُستمراً وسط توقُّعات بوصول إنتاجها لـ(6) ملايين جوال.
وقال نائب العضو المنتدب يحيى يوسف لـ(الصيحة) أمس، إنّ ما تَحَقّقَ جاء نتيجةً لتضافُر جُهُود العاملين مع الإدارة، والعمل بروح الفريق، وتوقّع تواصُل ارتفاع الإنتاج حتى نهاية المُوسم ليصل إلى مُستوىٍ باهرٍ، وأشاد يوسف بجُهُود العاملين وتفانيهم في العمل، وأوضح أنّ كنانة ستظل تسهم مع المُؤسّسات الأُخرى في رفعة الاقتصاد الوطني والعَمل على تلبية حاجة البلاد من سلعة السُّكّر.
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