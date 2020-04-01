ضربة قوية لاقتصاد الإمارات ومنظمو “إكسبو دبي 2020” يعلنون مفاجأة صادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن منظمو معرض “إكسبو دبي2020” الدولي والذي تبني عليه الإمارات آمالا واسعة في تحسين وضعها الاقتصادي المتردي، عن تأجيل إطلاق المعرض، الذي كان من المقرر أن تستضيفه مدينة دبي، خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل وحتى 10 أبريل 2021، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد” في الإمارات.

ويمثا هذا القرار ضربة قوية لاقتصاد الإمارات الذي يعاني أزمات عديدة خاصة بعد توريط ابن زايد للدولة في حروب خارجية كلفت الميزانية العامة ديونا ثقيلة.

وفي التفاصيل قاللت الصفحة الرسمية للمعرض، في مقطع مصور، “بينما واصلنا عملنا نحو أكتوبر 2020، بدأ عالمنا يعاني من أزمة لم ير مثيلا لها… محنة صعبة تأثرت بها المجتمعات في كل مكان؛ لذا لا بد لمسيرتنا من تتخذ منعطفا مختلفا… علينا تغيير تاريخ افتتاح إكسبو2020 دبي”.

وكان المكتب الدولي للمعارض، خلال انعقاد جمعيته العامة في باريس، يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، أعلن مدينة دبي فائزا بحق استضافة “إكسبو 2020”.

وتقام معارض إكسبو الدولية كل 5 سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر؛ حيث تستقطب ملايين الزوار.

وكان من المقرر أن يقام “معرض إكسبو دبي الدولي 2020” على مساحة 438 هكتار في “مركز دبي التجاري – جبل علي”، في الطرف الجنوبي الغربي لإمارة دبي.

وكانت الإمارات ألغت أو أجلت عدد من الفعاليات المحلية والدولية، التي كان مقرر إقامتها في الدولة؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت دبي تعول على المعرض لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية.

وألغت دبي العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والثقافية في الأسابيع الماضية. وأعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي الفيروس.