حصاد (423) ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انطلقت بمشروع الجزيرة عمليات حصاد محصول القمح في مساحة (423) ألف فدان منها (273) ألف فدان بأقسام المناقل و(150) ألف فدان بأقسام الجزيرة، وأعلن محافظ مشروع الجزيرة المكلف المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى في تصريح لـ(سونا) عن اكتمال حصاد (20) ألف فدان بمتوسط إنتاج يتجاوز (15) جوالًا زنة (100) كيلو في الفدان، إضافة لبعض الإنتاجيات العالية والمتميزة لبعض المزارعين التي تجاوزت (20) جوالًا للفدان. وأرجع إبراهيم الإنتاجية المتميزة لمحصول القمح هذا الموسم للتأسيس الجيد والمبكر للمحصول والتزام المزارعين باستخدام التقانات الموصى بها من قبل علماء هيئة البحوث الزراعية، إضافة لجهود إدارات الري والمزارعين والطقس البارد الذي امتد لفترة طويلة، ولفت محافظ مشروع الجزيرة لتوفير (2500) بالة خيش تم تخصيصها لقمح التقاوى بدلًا عن (15) ألف بالة جملة احتياجات المشروع من الخيش.