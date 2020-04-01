وماتت الثورة.. (قحت) تمهد لعودة الكيزان.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم نقل ما قلنا جزافا، فقد لاحظنا بما لا يدع مجالا للشك، ان حكومة قوى الحرية والتغيير باتت ترتدى ثوب عزوف، وهى في الخفية ترغب وتمهد لعودة الكيزان بأيدٍ ناعمة، حكومة قحت التى سلمتموها ثورتكم باعت الثورة بثمن بخس ربما بدراهم معدودة، قحت تجاهلت دماء شهدائكم وضاع دمك يا كشة ورفاقك الميامين، ثكلتك امك يا شهيد، والجميع لا يستطيع ان يعيدك لحجر والدتك، اقسم لكم بأن الثورة ماتت وتبدد دم الشهداء وراح هدراً، لم يقدم سوى البشير للمحاكمة، وحتى الآن لم تتخذ اجراءات فعلية تؤكد جدية حكومة حمدوك في الحفاظ على الثورة واحداث التغيير المنشود .

لم اقل ما قلته لكم جزافاً، ولكن استناداً لوقائع وبينات وردت لدينا، فما يحدث الآن ان هنالك الكوز الشريف بدر المتهم على ذمة قضيتي خط هيثرو وخصخصة الخطوط الجوية السودانية وبيعها لشركة عارف الكويتية، وهنالك ايضاً صلاح ادريس المدير العام الاسبق للنقل النهرى والمتهم على ذمة قضية فساد وتبديد المال العام ابان فترة توليه مديراً عاماً لتلك المؤسسة، هذان الرجلان ان كنتم تجهلون مازالا بحراسة قسم الخرطوم شمال، ومضى على وجودهما داخل حراسة القسم ما يقارب ستة اشهر، وهذا يعتبر مخالفاً للقانون، اذ كان يتوجب على السلطات ان تقوم باحالتهما الى السجن لقضاء فترة الانتظار، فما هو متعارف ان اى منتظر يحول الى السجن، وان الحراسة يجب الا يمكث فيها المتهم اكثر من شهر واحد.

ويبقى السؤال الذي يؤكد على ان الكيزان مازالوا يسيطرون على مفاصل الدولة بمباركة وموافقة حكومة قحت التى تسعى جاهدة لالهاء المواطنين عن اهم القضايا وصرف نظر العامة عنها، والسؤال هو من الذي يقف وراء الابقاء على اثنين من المتهمين في قضايا الفساد بالحراسة ويحول دون تحويلهما للسجن؟؟ قطعاً النيابة لها دور كبير في هذا الصدد، ولكن من يقف خلف هذا الامر؟؟

حسب المعلومات التي توافرت لدينا فإن هنالك وكيل نيابة ذا مكانة مرموقة ويعتبر من وكلاء النيابة المسؤولين بقطاع الخرطوم شمال، عندما يزور قسم الشرطة يقوم بزيارة هذين الرجلين فى حراستهما، فهل يا ترى مولانا له علاقة بتثبيت هذين الرجلين فى النيابة ام لا؟

مولانا وكيل النيابة الذي يقوم بزيارة هذين المتهمين بالحراسة، اتضح لنا انه كان مستشاراً للخطوط الجوية السودانية ابان فترة تولى الشريف بدر لرئاستها، اقبض!! ونزيدكم معلومة، اتضح لنا ان مولانا المقصود من الكيزان الحصيفين، وكان يتلقى تعليمه خارج السودان، ليعود وتوكل اليه مسؤولية اهم قطاع فى السودان وهو قطاع الخرطوم شمال.

ايها النائب العام نريد توضيحاً عاجلاً لما يحدث، قبل ان ننشر التفاصيل الكاملة بالاسماء، ونفصح ونفسر اكثر فى اعدادنا القادمة، وان كان الرجلان بريئين فلماذا لا يطلق سراحهما بدلاً من الابقاء عليهما جزافاً؟ فاما الاحالة للسجن والتقديم لمحاكمة عاجلة او اطلاق سراحهما، (زمن الغتغتة والدسدسة انتهى)، يا تفكوهم يا تحولوهم للمحاكمة عشان تثبتوا جديتكم ايها النائب العام.

لم تسقط بعد يا مواطن، اوعاكم تخدعكم الكلمات الرنانة لحكومة حمدوك، فهى تعمل بتناغم تام مع الكيزان.. ثورتكم اجهضت يا هؤلاء، ولا تخدعنكم كشوفات الاحالات للصالح العام التى تصدرها المؤسسات بمساندة ما تسمى لجان التفكيك، فتلك الكشوفات التى ترونها تستهدف فقط المهنيين والذين ليست لديهم اية انتماءات سياسية، وتبقي على الكيزان فى محاولة ارضاء فاشلة للشعب. باختصار مازال الكيزان يسيطرون على مفاصل الدولة بمباركة حكومة قحت. وللمغالطنا نقول أين نتائج فض الاعتصام؟ وين دم الشهيد؟ ووين نتائج لجان المفقودين؟ ووين التغييرات المنشودة؟ وووووو هنالك الكثير.. سنقنعكم بالحجة والدليل والمنطق.