عريانة ولابسة صديري.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شاءت الحكومة أم أبت ستظل أيّة إجراءات تقوم بها لمنع صدور الصحف (إن صحّ ذلك) بعد أن منعت إرسالها للولايات، أو حظر صلاة الجمعة، والجماعة، وإغلاق الأسواق منذ الرابعة عصراً، وحظر التجوال منذ السادسة مساءً، لتجنُب الازدحام، ستظل هذه الإجراءات موضع استفهام وسُخرية في ظل تغافل السلطات عن مخاطر الازدحام في المواصلات العامة والمخابز ومحطات الوقود والغاز، فإن الحكومة التي تتشاغل وتتغافل عن بؤر الازدحام التي تُشكل خطراً حقيقياً، وتركز اهتمامها بحظر التجول ليلاً ومنع صلاة الجماعة ومنع توزيع الصحف بالولايات تبدو بالنسبة لي مثل العريان الذي يرتدي «صديرية»، فكان الأولى بها أن ترتدي سروالاً لستر عورتها فالأمر المُجدي هنا ارتداء السروال وهو مُقدم على لبس «الصديرية»، إذا كان الغرض هو ستر العورة، والآن نقول لحكومتنا إذا كان الغرض هو تجنُب مخاطر فيروس كورونا فالأولى منع الزحام بالمخابز ومحطات الوقود والغاز والمواصلات العامة التي تختلط فيها أنفاس الناس وعطساتهم وأصوات «كُحتهم» …

تشدُد الحكومة في تلك الإجراءات وإغفالها وتساهلها مع زحمة المخابز والوقود والمواصلات العامة يضعها في خانة الاتهام بـ «الانتهازية» واستجداء الدعم والمساعدات الخارجية، لأن الاجتهاد والشدة في إنهاء الصفوف بالمخابز وحل مشكلة الازدحام بالمواصلات العامة أولى من محاكاة الدول التي فرضت عليها ظروف معينة اتخاذ إجراءات معينة… فأيهما أخطر على المواطنين التزاحم في المواصلات العامة، والصفوف المتراصة بالمخابز ومحطات الوقود وأماكن بيع الغاز أم التجول ليلاً، أم السماح بذهاب الصحف للولايات…

أول أمس البارحة استوقفت سلطات الحظر الليلي سيارتنا بإحدى نقاط التفتيش، وبعد استعراض بطاقاتنا، وتصريحنا دلف أحدهم إلى تفتيش «الضهرية»، قلتُ لزملائي : (أتراهم يشكون في أننا نُخبي حفنة كورونا في ضهرية السيارة).. على أية حال فإن التشدد في الإجراءات التي نراها اليوم في ظل التجاهل الرسمي للخطر الحقيقي «الازدحام» يُعزز شبهة الاستغلال والانتهازية، فحظر التجوال يبدو أمنياً وليس صحياً، ومنع توزيع الصحف بالولايات بعد أن خلت العاصمة من سكان الولايات يبدو كذلك أيضاً.. فإذا كان الأولى إنهاء زحمة الصفوف فإني أرى أن تُوجه المساعدات البالغة نحو «60» مليون دولار المعلنة لمعالجة زحمة الصفوف التي تشكل الخطر الأكبر في نشر وباء كورونا، ولن تخالف الحكومة بنود الصرف والوجهة التي ينبغي أن تمضي نحوها المساعدات الخارجية باعتبار أن الزحمة الحاصلة الآن بالمخابز ونحوها بسبب الندرة هي منبع الشر الذي سيأخذ بالنواصي والأقدام…. اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.