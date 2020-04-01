الحكومة تحذّر التجار من تخزين السلع الضرورية

الخليج 365 : حذرت وزارة الصناعة والتجارة، التجار وأصحاب الأعمال من تخزين السلع الضرورية، مؤكدة أنها تسعى لمعالجة النقص في السلع الإستراتيجية التسع بالتزامن مع انتشار فايروس كورونا عالميا، وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد علي عبد الله لـ(سونا) أن الوزارة ستعمل على معالجة النقص في المخزون الإستراتيجي للسلع التسع في إطار الإجراءات الاحترازية والتحوطات الموضوعة بشأن جائحة كورونا.

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