قرار بإيقاف إستيراد السيارات الصغير لسته أشهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا اليوم الاربعاء، بوقف استيراد السيارات الصغيرة لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديدها اذا لزم الأمر.

واستثنى القرار السيارات التى تم شحنها أو سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل 2020م.

و كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله، عن أن السيارات التى دخلت البلاد خلال 15 شهرا الماضية حوالى 220 الف سيارة مما يعادل استيراد.10 سنوات ماضية من السيارات دخلت البلاد فى الأحوال العادية واشار إلى ان هنالك إعداد متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئا إضافيا على الدولة سواء فى إستهلاك الوقود او الاسبيرات او الازدحام المرورى او ضغط على الطرق القومية والكبارى وخلافه، منوهاً الى انه سيتم مراجعة وتقييم القرار بعد سته أشهر من تنفيذه.

و قال عبدالله إن القرار جاء بعد موافقة رئيس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك، مضيفاً سيتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التى تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار.

وشدد على انه لا يسمح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت “حتى لو كانت موديل السنة ابتداء من 15 أبريل 2020م على أن تتم معالجة السيارات التى بدأت اجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار”