“عضو السيادي” يلتقي ممثلي الجالية السودانية بتكساس ومنظمة تعليم بلا حدود

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن إبراهيم جابر بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بممثلي الجالية السودانية بشمال تكساس وممثلي منظمة تعليم بلا حدود للتربية والثقافة والعلوم، في إطار الاستجابة لحملة درء فايروس كورونا بالسودان.

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وأعلن موسى الصباغ ممثل الجالية السودانية بشمال تكساس في تصريح صحفي بحسب (سونا)، تبرع الجالية بمبلغ عشرة آلاف دولار دعماً لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المبلغ يمثل دعماً أولياً ستتبعه تبرعات أخرى من جميع السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية للتعبير عن وحدة السودانيين تجاه قضايا الوطن.

من جانبه أكد الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن رئيس منظمة تعليم بلا حدود أن اللقاء يأتي في إطار الاستجابة لدعم حملة الوطن لمكافحة جائحة كورونا عبر التوعية والتبصير بالفايروس وتعقيم الأماكن العامة في أوقات الحظر تعزيزاً لمبدأ الوحدة الوطنية تجاه هموم الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)