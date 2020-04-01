حملة للتوعية حول “كورونا” بسجن الهدى

التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة نفّذ برنامج الصحة الإنمائي، حملة للتوعية والتثقيف الصحي بمدينة الهدى الإصلاحية حول فيروس جائحة “كورونا”، والتي يُنفِّذها برنامج الصحة الإنمائي بالتنسيق مع وزارتي الصحة الاتحادية والولائية ومَنَصّة مُجابهة “كورونا”. Advertisements وقالت مدير برنامج الصحة الإنمائي في السودان هنادي حسين تاج السر في تصريح صحفي بحسب موقع الصيحة، إنّ البرنامج يهدف للتوعية والإرشاد للنزلاء بمدينة الهدى الإصلاحية، واشتمل على مُحاضرات وتثقيف صحي عن مرض “كورونا” بالتركيز على الأعراض وطُرق الانتقال والوقاية من المرض، إضافةً إلى توزيع بوسترات، مُلصّقات، مُطبّقات تعريفيّة، مُعقّمات أيادي، صابون ضد البكتيريا والفيروسات وصابون سائل لغسل الأيادي، بجانب الكمّامات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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