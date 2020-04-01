والي البحر الأحمر يصدر قراراً بحظر التجوال

اصدر والي البحر الأحمر المكلف لواء ركن حافظ التاج قراراً ولائياً بحظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وقفل الأسواق من الخامسة مساءً وذلك في اطار الخطة الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، ووجه القرار بحسب (سونا)، بالالتزام بمقررات لجنة الطواري الصحية واتباع الارشادات الصحية.

Advertisements

وعلي صعيد آخر شكلت محلية بورتسودان لجنة خاصة لمحاربة فايروس “كورونا” بالتعاون والتنسيق مع إدارتي اصحاح البيئة والطب الوقائي، ونفذت المحلية عدداً من الأنشطة التي تسهم في الحد من التجمعات خاصة إغلاق سوق الزيارة وأسواق الدلالات، ومواقع تعاطي الشيشة وتجمعات المقاهي، بالإضافة إلى الترتيبات الجارية لتسيير حملات لرش الأسواق ومتابعة تطبيق الضوابط الصحية بالأسواق للحيلولة دون انتشار فايروس “كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)