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البرهان يبحث مع السفير السعودي سبل تطوير العلاقات الثنائية

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التاريخ: 01-أبريل-2020

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البرهان يبحث مع السفير السعودي سبل تطوير العلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري الأربعاء، سفير المملكة العربية بالخرطوم، علي حسن بن جعفر.

 

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وبحث اللقاء بحسب (سونا)، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يُحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

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