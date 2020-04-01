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السودان يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف السعودية

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الخرطوم - محمد أمين 0 تبليغ

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الأربعاء 1 أبريل 2020

السودان يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف السعودية

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الخرطوم - محمد أمين

ادان مجلس السيادة الانتقالي في السودان الهجوم الصاروخي الذي استهدف اراضي المملكة العربية .

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وأكد في بيان ان الاعتداء الذي استهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق يمثل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي.

 وأعلن مجلس السيادة الانتقالي تضامنه وحكومة وشعب السودان مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا السودان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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