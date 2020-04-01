السودان يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف السعودية

الأربعاء 1 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

ادان مجلس السيادة الانتقالي في السودان الهجوم الصاروخي الذي استهدف اراضي المملكة العربية السعودية.

Advertisements

وأكد في بيان ان الاعتداء الذي استهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق يمثل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي تضامنه وحكومة وشعب السودان مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا السودان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.