لجنة التحقيق في أصول الموانئ تسترد 5 ملايين يورو من شركات الملاحة 

الأربعاء 1 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين اعلنت اللجنة المختصة بالتحقيق والتحري في أصول الخطوط البحرية السودانية وهيئة المواني البحرية، عن استرداد 5 ملايين يورو من شركات الملاحة العاملة بميناء بورتسودان.

Advertisements وقال مصدر موثوق بهيئة الموانئ البحرية لـ”اخبار الخليج 365” إن المبالغ عبارة عن اجور خدمات الميناء التي يتم تحصيلها بالعملة الاجنبية (اليورو). واضاف تم تحصيل 20%بالعملة المحلية في مخالفة لتعريفة اجور خدمات الميناء. وأشار المصدر إلى أن بعض شركات الملاحة شرعت في سداد هذه المستحقات، كاشفا عن مساعي لغرفة توكيلات الملاحة مع النائب العام لغرض الامهال في السداد.

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